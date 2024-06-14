Кардиолог из Подмосковья приобрел квартиру благодаря соципотеке

Врач из городского округа Пушкинский переехал из съемной квартиры в собственную. Приобрести трехкомнатную квартиру в новом доме ему помогла программа «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Фарход Рахманбердиев работает в поликлинике № 1 ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В. Н.». Его стаж превышает 3 года. Обладатель сертификата рассказывает, что он потомственный медик.

«Моя мама работала медсестрой. Когда я был маленьким, она брала меня с собой в больницу. Я вдохновился. В институте выбирал между травматологией и кардиологией. Выбрал кардиологию потому, что мне по душе спокойная работа! Очень люблю своих пациентов, мне нравится видеть результат! В практике использую передовые методы обследования больных, что позволяет повысить уровень выявления заболеваний на ранних стадиях. Своевременная диагностика при динамическом наблюдении, правильно подобранной терапии и активном лечении сократила риск развития тяжелых заболеваний», — говорит он.

Супруги Рахманбердиевы с двумя детьми жили в съемной квартире. Коллеги рассказали Фарходу о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье.

«Мы уже переехали! Взяли трехкомнатную в новостройке. Ремонт сделали. Нам очень повезло с расположением дома. Рядом с нами Дворец спорта, набережная, детский сад. Словом, за детей мы с супругой спокойны», — делится он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.