Капсулу с посланием заложили в фундамент детсада в ЖК «Инновация» Одинцова

В ЖК «Инновация» Одинцовского городского округа начались работы по возведению второго детского сада. ДОУ рассчитано на 185 мест. На стройплощадке прошла торжественная церемония по закладке капсулы с посланием потомкам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект строят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

В 3-этажном здании площадью более 3,5 тыс. кв. метров разместится 8 групп для детей от раннего возраста до подготовительной к школе. В проекте — комнаты для групп, кружковые, залы для занятий, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная. Также предусмотрены методические кабинеты, административные и технические помещения.

На прилегающей к детсаду территории проведут озеленение и возведут детские и спортивные площадки. Создадут и все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

На территории ЖК «Инновация» первое дошкольное учреждение для 300 малышей, построенное по госпрограмме, было открыто осенью 2023 года. За счет средств бюджета продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки на 950 мест.

ЖК «Инновация», расположенный в поселке Новоивановское возле ИЦ «Сколково», объединяет пять монолитных корпусов разной высоты, от 10 до 24 этажей. Дома, рассчитанные на 5 052 квартиры, введены в эксплуатацию и заселены. Для жителей в пешей доступности построены подземные паркинги на 996 машино-мест и многоуровневый паркинг на 843 машино-места. На первых этажах работают магазины, кофейни, салоны красоты и пункты выдачи заказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.