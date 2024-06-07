сегодня в 11:25

Капремонт в здании школы имени Попова во Власихе завершен на 25%

Во Власихе продолжается ремонт школы имени А. С. Попова. Стройготовность составляет 25%. Школа была построена в 1962 году и давно требовала обновления. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

«На площадке задействованы 120 рабочих, которые ведут работы по демонтажу полов, штукатурке стен, монтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, ⁠устройство кровли», — добавили в ведомстве.

Общая площадь здания составляет более 10,3 тыс. квадратных метров.

Новый учебный год ребята вместе с коллективом школы встретят в обновленном учебном здании, где для них создадут современное и комфортное образовательное пространство.

Откроется учреждение уже с 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.