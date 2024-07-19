Капремонт в дошкольном отделении Глебовской школы в Подмосковье выполнен на 80%

В поселке Глебовский городского округа Истра активно ведется капитальный ремонт дошкольного отделения Глебовской школы. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 80%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Московской области.

Работы начались 30 января и проводятся в рамках губернаторской программы по обновлению образовательных учреждений.

«На объекте трудятся 70 рабочих, задействованы 2 единицы спецтехники. К этому моменту уже завершен демонтаж старых конструкций, залиты полы, проложены трубы отопления и водоснабжения, а также выполнены работы по кровле и фасаду. Ведется монтаж оконных и дверных блоков, укладка керамической плитки, чистовая отделка помещений, монтаж подвесных потолков и сантехнических приборов, благоустройство прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

В ходе ремонта планируется заменить все внутренние перегородки, инженерные системы, окна и двери. Также будут обновлены фасад и кровля, установлена современная противопожарная система и система «Безопасный регион», поставлена новая мебель и оборудование.

Площадь здания составляет 3 138,7 кв. метров.

По планам обновленный детский сад откроется для малышей уже 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.