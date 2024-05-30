Капремонт учреждений дошкольного образования проведут в округе Серпухов

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений дошкольного образования в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений дошкольного образования в городском округе Серпухов Московской области по адресам: Московская область, г. Серпухов, ул. Серпуховская, д. 29; Московская область, г. Серпухов, ул. Подольская, д. 24 А; Московская область, г. Серпухов, ул. Подольская, д. 40; Московская область, г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 16А.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируются за счет средств бюджета г. о. Серпухов.

«В рамках выполнения работ к декабрю 2024 будут выполнены работы по капитальному ремонту (в т. ч. водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, технологическое оборудование) пищеблока дошкольного отделения МБОУ СОШ № 9, пищеблока МДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Яблонька», пищеблока дошкольного отделения МБОУ СОШ № 4, а также капремонт кровли здания дошкольного отделения МБОУ СОШ № 2», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.