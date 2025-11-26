Капремонт спорткомлекса «Старый городок» в Одинцовском округе завершен на 25%

На улице Школьная, дом № 32, поселок Старый городок Одинцовского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». В настоящее время стройготовность объекта составляет более 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«На сегодняшний день строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, параллельно осуществляется ремонт кровли, в скором времени строители приступят к фасадным работам. Стройготовность объекта на сегодняшний день составляет более 25%», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — 1 870,3 кв. м. В здании обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.