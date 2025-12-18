сегодня в 15:35

Капремонт школы № 20 им Бирюкова в Орехово-Зуеве выполнен на 25%

На улице Иванова, д. 11, города Орехово-Зуево одноименного округа, продолжаются работы по капитальному ремонту второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Строительная готовность объекта составляет более 27%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящий момент на объекте работают более 40 человек, 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, продолжают фасадный и кровельный ремонт», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта в здании учебного корпуса проведут кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Завершат все работы на объекте к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.