Капремонт проведут в 4 домах Коломны со статусом объекта культурного наследия

На улице Островского, 20, продолжаются ремонтные работы. Этот жилой дом — образец застройки купеческих кварталов Коломны начала XIX века. Сохранить его исторический облик — задача, которая стоит перед строителями и реставраторами.

«В краткосрочную программу на 2023–2025 годы мы включили сразу четыре коломенских дома, имеющих статус объекта культурного наследия. Первый из них — № 106 по улице Гражданской — уже отремонтирован. Еще в двух подрядчик параллельно ведет работы», — рассказал заместитель главы округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Ремонтируют дом не обычные строители, а строители-реставраторы. Из-под их мастерка и правила рождаются заново уникальные архитектурные элементы, казалось бы, потерянные навсегда.

Так, специалисты восстановили белокаменные подоконники дома на Островского, взяв за образец буквально несколько сантиметров найденного оригинала. В советские годы эти элементы фасада ремонтировали с использованием цемента, что, по словам реставраторов, совершенно неприемлемо, так как вызывает разрушение белого камня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.