Капремонт начальной школы Демиховского лицея Орехово-Зуева идет по графику

Корпус начальной школы Демиховского лицея Орехово-Зуевского округа — небольшой по размеру, но не по возрасту. Хотя сейчас здание выглядит как новое, оно было построено в 1951 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь провели масштабные работы: укрепление фундамента, замена деревянных перекрытий, кровли и инженерных сетей, а также обновление фасада. По сути, подрядчику пришлось практически заново «собирать» здание.

«На сегодняшний день школа по темпу работ не вызывает опасений — облицовывают, завершают выходные группы, внутреннюю отделку, доделывают потолок и ожидают привоз мебели», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ремонт позволит создать комфортную и безопасную среду для маленьких воспитанников, что положительно скажется на их развитии и учебном процессе.

Ранее глава Орехово-Зуевского округа проконтролировал ход капитального ремонта Ильинской школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

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