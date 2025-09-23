сегодня в 18:36

Капремонт начали в здании дошкольного отделения Заревской школы в Домодедово

Дошкольное отделение «Заряночка» Заревской школы на улице Мирная в селе Растуново городского округа Домодедово ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «СтройМонолит» ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек.

Площадь дошкольного отделения — 2 302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже в 2026 году.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 85 объектов образования в том числе: 49 школ и 36 детских садов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.