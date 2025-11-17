Капремонт многоквартирных домов в Серпухове близится к завершению

На ул. Ленина, дом № 32 в Большевике округа Серпухов подрядная организация завершает отделочные работы фасада с применением современной бескаркасной системы утепления. Данная технология обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшает архитектурный облик здания. Также по обращениям жителей выполнено устранение трещин на фасаде с использованием специальных полимерных составов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В подъездах дома полностью обновлены входные группы и произведена замена оконных блоков.

«На текущий момент выполняются заключительные работы по облицовке и производится уборка прилегающей территории от строительных отходов. Полное окончание работ на объекте запланировано на конец ноября», — сообщил глава округа Алексей Шимко.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в текущем году выполнены работы по ремонту кровель и фасадов в 84 многоквартирных домах. На следующий год запланировано обновление 81 жилого дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.