Капремонт лицея № 14 имени Ю. А. Гагарина в Щелкове планируют провести в 2025 г

В городском округе Щелково в следующем году планируют провести капитальный ремонт лицея № 14 имени Ю. А. Гагарина, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет за счет средств бюджета Московской.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МАОУ Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина в городском округе Щелково», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МАОУ Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина ГОЩ, Московская область, г. о. Щёлково, г. Щелково, ул. Институтская, стр. 37А». Работы необходимо произвести в 3-этажном здании 1958 года постройки, общая площадь которого 3685,5 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

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«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.