Капремонт главного лечебного корпуса планируют провести в Жуковской больнице

сегодня в 15:15

В Подмосковье специалисты планируют провести капитальный ремонт главного лечебного корпуса Жуковской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту главного лечебного корпуса больницы в городском округе Жуковский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Жуковская областная клиническая больница», главный лечебный корпус».

В ходе выполнения работ в 2026 году планируется отремонтировать 4-этажное здание 1985 года постройки, общая площадь которого составляет 34 251,6 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.