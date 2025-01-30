Капремонт двух дошкольных образовательных учреждений продолжается в Серпухове

В двух дошкольных образовательных учреждениях округа Серпухов продолжается капитальный ремонт в рамках президентской программы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дошкольному отделению Пролетарской школы, расположенному в д. Васильевское, в этом году исполняется 55 лет. За это время в здании проводился только текущий ремонт. Теперь учреждение ждет полная модернизация: обновятся пищевой и медицинский блоки, музыкальный зал, входные группы, фасад и кровля.

По завершении демонтажных работ подрядчик приступит к возведению перегородок, штукатурным работам, а так же к устройству инженерных сетей.

На следующей неделе будет завезен строительный материал. Первый этап — монтаж новой кровли. Масштабные преобразования ждут и территорию садика: появятся новое ограждение и освещение.

Около 100 воспитанников дошкольного учреждения временно переведены в детские сады п. Пролетарский, п. Аванград и в другие заведения округа.

Дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный построено в 1986 году. Сейчас в здании садика проводится демонтаж несущих стен и перегородок, полов, деревянного покрытия. Старая кровля демонтирована практически полностью, через неделю начнется монтаж новой.

Следующий этап — монтаж наливного пола, установка стяжек и перегородок. После этого рабочие приступят к устройству коммуникаций.

Здание значительно преобразится: проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений, установка систем видеонаблюдения и сигнализации, обновится фасад и прилегающая территория.

Сегодня 120 воспитанников учреждения посещают детские сады микрорайона им. Ногина.

Работы идут в соответствии с графиком.

После ремонта здания будут соответствовать самым современным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.