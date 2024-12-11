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Капремонт дошкольного отделения в Богородском округе закончат в 2025 году

В селе Кудиново Богородского городского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Центра образования № 35». Подрядчик на 80% завершил демонтажные работы, приступает к отделочным. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работает 21 человек, строители завершают демонтажные работы, продолжают кровельные и приступают к отделочным работам.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.