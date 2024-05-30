Капремонт дошкольного отделения школы № 1 в Реутове выполнен на 40%

В Реутове на ул. Строителей продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 1. Стройготовность составляет 40%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

«Подрядчик проводит работы по чистовой отделке, монтажу кровли и фасада, ведется устройство перегородок, монтаж системы отопления», — уточняется в сообщении.

К 1 сентября здание восстановит свою функциональность и комфортность. В нем разместятся 11 групп дошкольников и одна группа первоклашек. Общая площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров.

Подрядчик обновит фасад, благоустроит прилегающую территорию, отремонтирует помещения и заменит коммуникации. Здание будет не только иметь новый и привлекательный вид, его также оснастят современным оборудованием.

Ввод объекта запланирован на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.