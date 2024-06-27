сегодня в 14:53

Капремонт дошкольного отделения гимназии № 11 в Королеве завершен на 50%

В рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования в Московской области продолжается реализация масштабной программы капремонта детских садов и школ. Работы по обновлению дошкольного отделения гимназии № 11 на улице Садовая в Королеве завершен на 50%. Об том сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке задействовано более 25 рабочих и 4 единицы техники. Выполняется монтаж СМЛ панелей, устройство наружного вентилируемого фасада (монтаж утеплителя), электромонтажные работы, укладка настенной плитки, предчистовая отделка помещений, монтаж наружного освещения», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта полностью заменят все инженерные сети, проведут отделку внутренних помещений, обновят кровлю и фасад здания, проведут устройство входных групп и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь здания составляет 907 кв. метров.

Открыть объект планируется в начале учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.