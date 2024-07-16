сегодня в 14:20

Капремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках завершили на 30%

В Химках на улице Панфилова продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие». Строительная готовность объекта достигла 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме за счет средств бюджета.

«На площадке более 25 рабочих. Строители ведут работы по устройству входных групп и инженерных сетей, штукатурке стен. Сейчас в здании школы ведутся кровельные работы, установка оконных блоков», — уточняется в сообщении.

Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Ремонт планируют завершить в декабре 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.