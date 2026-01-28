Капремонт детсада при Апрелевской школе №3 в Подмосковье выполнен на 41%

Капитальный ремонт детского сада №22 при Апрелевской школе №3 в Апрелевке достиг 41% готовности. Работы ведутся по госпрограмме и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Апрелевке Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт детского сада №22, входящего в состав Апрелевской школы №3. По данным министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 41%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На данный момент завершены демонтажные работы и ремонт кровли, продолжаются общестроительные и отделочные работы.

В здании площадью 1070,3 квадратных метра обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние работы и модернизируют пищеблок. После ремонта изменится внешний вид входных групп, будет закуплена новая мебель и оборудование для дошкольного отделения. Также благоустроят территорию учреждения.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.