Капремонт «Академии дзюдо» в Одинцовском округе завершен на 25%

«На объекте работают 90 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает ведомство.

В отремонтированном здании будет спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже разместят банный комплекс. В нем увеличат количество раздевалок и душевых комнат, сделают удобную сауну, мини-бассейн и купель для холодной воды. На втором этаже оборудуют кабинеты администрации спортивного комплекса, ресторан и банкетный зал. Площадь здания Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.