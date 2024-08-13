Капитальный ремонт в школе № 9 Наро-Фоминска завершен на 75%

В Наро-Фоминском городском округе продолжается капитальный ремонт двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика — космонавта В. В. Лебедева. Общая стройготовность зданий на ул. Шибанкова достигла более 75%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На площадке 170 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся фасадные работы, монтаж дверей, электроснабжения и слаботочных систем, внутренняя отделка помещений. На втором корпусе ведется укладка плитки в санузлах, фасадные работы, монтаж слаботочных систем и отопления. Проводится благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Общая площадь объекта составляет более 6 тыс. кв. метров.

Обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.