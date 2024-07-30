Капитальный ремонт в школе № 3 Щелкова завершили более чем на 90%

Капитальный ремонт школы № 3 в городском округе Щелково вышел на финишную прямую. Готовность составляет уже более 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас ведутся работы по: монтажу утеплителя; штукатурке фасада; устройству кровли; монтажу панелей; благоустройству территории; уборке помещений; вывозу мусора. На объекте задействовано 76 человек.

Скоро начнется сборка и установка мебели и оборудования в классах и спортивных залах. Открытие объекта запланировано на сентябрь 2024 года.

Капитальный ремонт школы № 3 в Щелково проходил в 2024 году. Здание школы было построено в 1970 году и имело общую площадь 4 423 кв. метров. В рамках проекта планировалось: обновить фасад здания; заменить кровлю, окна и двери; провести ремонт во внутренних помещениях; заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование; поставить новую мебель и учебное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.