сегодня в 19:35

Капитальный ремонт Центра образования в Богородском округе выполнен на 80%

В рамках деловой поездки ход работ в Центре образования для детей и взрослых в Ногинске проверил депутат Мособлдумы Владимир Пекарев. Капитальный ремонт выполнен на 80%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день строители выполнили фасадные и кровельные работы. Полным ходом идет внутренняя отделка и монтаж инженерных систем.

«Особенностью этой реконструкции стало не просто обновление, а качественное преобразование пространства. Благодаря перепланировке в центре появилось несколько новых помещений», — отметил Владимир Пекарев.

На первом этаже будет современная костюмерная — необходимость в ней коллектив учреждения ощущал давно.

Серьезную модернизацию претерпит и тир. Вместо одного теперь будет два специализированных помещения, что позволит расширить образовательные возможности.

Помимо внешних изменений и внутренней отделки особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для развития творческого потенциала воспитанников. Обновленный центр оснастят всем необходимым для этого. Установят современное звуковое оборудование, сценическое оснащение, зал с хорошей акустикой.

Полностью завершить все мероприятия планируется до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.