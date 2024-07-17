Капитальный ремонт школы № 22 в Королеве выполнен на 70%

В рамках президентской программы по капремонту школ, в городском округе Королев на ул. Тарасовская продолжается капитальный ремонт здания школы № 22. Строительная готовность достигла 70%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Подрядчик проводит прокладку слаботочных сетей, фасадные и электромонтажные работы, устройство настенной и напольной плитки инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. Школу ждет поставка нового мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет порядка 3 тысяч квадратных метров.

Завершит капремонт подрядчик к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.