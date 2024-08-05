Капитальный ремонт школы № 11 в Серпухове планируют завершить 20 августа

В рамках президентского проекта капремонта объектов образования завершаются работы по обновлению здания школы № 11 на улице Центральная в Серпухове. Школа откроется для ребят уже с начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке 38 рабочих и 2 единицы техники. Завершается монтаж фасадных конструкций и устройство входных групп, ведется монтаж инженерных сетей, сантехнического оборудования, монтаж потолков, покраска стен, монтаж дверей. Электрическое оборудование практически все смонтировано — идут работы по переключению на новый кабель. Завершение всех работ намечено на 20 августа», — уточняется в сообщении.

Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: укладка нового асфальта, установка опор освещения и скамеек.

Школу ждет поставка новой мебели и оборудования.

Здание школы построено в 1971 году. Ее общая площадь — 3 213,7 кв. метров.

С сентября этого года обновленная школа откроет свои двери для учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.