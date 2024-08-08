сегодня в 15:22

Капитальный ремонт школы № 10 в Королеве выполнен на 85%

В городском округе Королев на улице Дзержинского продолжается капитальный ремонт здания школы № 10, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 60 рабочих. Подрядчик проводит прокладку слаботочных сетей и оконечных устройств, электромонтажные работы, укладку настенной плитки в санузлах, устройство входных групп, работы по благоустройству территории и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 3 011,5 кв. метров.

До конца августа рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений, установить новую мебель и оборудование.

Открытие запланировано на начало учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.