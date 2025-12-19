Капитальный ремонт Орехово-Зуевского техникума завершат летом

На улице Центральная в Ликино-Дулеве продолжается капитальный ремонт учебного корпуса № 1 и мастерских Орехово-Зуевского техникума. Общая стройготовность по выполненным работам составляет более 70%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

В четырехэтажном здании учебного корпуса уже завершены кровельные и фасадные работы. Сейчас ведется монтаж инженерных и электрических систем, а также начались отделочные работы. Рабочие обновляют напольные покрытия, кладут плитку и выполняют малярные работы в здании мастерской. На стройплощадке ежедневно задействованы более 35 человек.

В результате работ учебный корпус площадью 3100 квадратных метров станет современным образовательным пространством. Здесь оборудуют просторные учебные аудитории, спортивный зал и раздевалки. Техникум оснастят современным оборудованием и новой мебелью. В следующем году начнется этап благоустройства территории. Полностью завершить капремонт планируют в июле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.