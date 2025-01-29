Капитальный ремонт лицея на улице Босова в Истре завершат к 1 сентября

В Истре продолжается капитальный ремонт здания лицея на улице Босова. Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы. Полностью завершить капремонт здесь планируют к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Сейчас специалисты завершают демонтаж внутренних конструкций и приступают к общестроительным работам — устройству инженерных сетей, кладке внутренних перегородок, стяжке пола в классах и коридорах, отделке помещений. Ежедневно на объекте задействованы 69 рабочих и две единицы техники. Общая площадь здания составляет 6 425,1 кв. метров.

В ходе капремонта строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, технических помещений, входной группы, обновят напольные покрытия, благоустроят прилегающую территорию. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Оснастят школу новой мебелью и оборудованием.

1 сентября лицей должен встретить своих учеников обновленным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.