Капитальный ремонт двух зданий гимназии № 4 продолжается в Дзержинском
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В рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт двух зданий гимназии № 4 в подмосковном городе Дзержинский. Рабочие выполняют фасадные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
На объекте работают 30 человек. В первом здании подрядчик продолжает фасадные работы, во втором здании строители проводят демонтажные работы и монтаж подпорной стены.
По проекту здесь проведут кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, проведут благоустройство прилегающей территории.
В обновленные помещения будет поставлена новая мебель и современное оборудование. Площадь одного здания составляет 1 001,6 кв. метров, второго — 1 856,2 кв. метров.
Завершить работы на объекте планируется до конца года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.