Капитальный ремонт детской школы искусств завершен в округе Ступино

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В городском округе Ступино на улице Некрасова завершены работы по капитальному ремонту «Ступинской детской школы искусств». Общая площадь здания составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект ремонтируют в рамках государственной программы Московской области.

Подрядчик закончил работы по устройству фасада, произвел отделку внутренних помещений, устройство внутренних сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электромонтажные работы и приступил к пуско-наладке оборудования, сборке мебели, уборке помещений.

Детская школа искусств имеет богатую историю, славится своими традициями.

Преподавание ведется по различным направлениям: изобразительное, декоративно-прикладное, театральное и хореографическое искусство.

В хоровом отделении ребята осваивают навыки коллективного музицирования, обучаются игре на различных музыкальных инструментах — фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, занимаются сольным пением.

Учащиеся ежегодно становятся лауреатами конкурсов различного уровня, являются постоянными участниками общегородских мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.