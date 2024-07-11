Капитальный ремонт детской школы искусств завершен в округе Ступино
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В городском округе Ступино на улице Некрасова завершены работы по капитальному ремонту «Ступинской детской школы искусств». Общая площадь здания составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Объект ремонтируют в рамках государственной программы Московской области.
Подрядчик закончил работы по устройству фасада, произвел отделку внутренних помещений, устройство внутренних сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электромонтажные работы и приступил к пуско-наладке оборудования, сборке мебели, уборке помещений.
Детская школа искусств имеет богатую историю, славится своими традициями.
Преподавание ведется по различным направлениям: изобразительное, декоративно-прикладное, театральное и хореографическое искусство.
В хоровом отделении ребята осваивают навыки коллективного музицирования, обучаются игре на различных музыкальных инструментах — фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, занимаются сольным пением.
Учащиеся ежегодно становятся лауреатами конкурсов различного уровня, являются постоянными участниками общегородских мероприятий.
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