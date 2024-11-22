Капитальный ремонт детского сада № 3 в Лосино-Петровском завершат в 2025 году

В городском округе Лосино-Петровский ведется капитальный ремонт детского сада № 3 «Ивушка» на улице Гоголя. Внутренние демонтажные работы уже завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В группах и других помещениях демонтированы полы и потолки, двери, со стен снята штукатурка. С кровли убраны старые материалы. Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки первого слоя стяжки кровли. По периметру здания устанавливаются строительные леса для фасадных работ. В ближайшее время рабочие приступят к черновой отделке помещений.

Детский сад 1966 года постройки. С тех пор капитальный ремонт не проводили. Теперь «Ивушка» преобразится и внутри, и снаружи. Будет обновлен фасад здания, заменены все инженерные коммуникации, радиаторы, сантехническое оборудование. Ремонтники проведут внутреннюю отделку помещений и модернизируют пищеблок, заменят мебель и обновят прогулочные площадки на территории сада.



Сейчас на объекте трудятся 52 человека. Общая готовность составляет 10%.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Во время ремонта дети продолжают посещать детский сад — они пребывают в других его корпусах.

Завершить капремонт планируют в августе 2025 года.

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