Капитальный ремонт детского сада № 17 проходит в Балашихе

В Балашихе дошкольное отделение средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, 6, полностью обновят. Это самый большой садик, который отремонтируется в округе в 2025 году, его площадь — 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На текущий момент поставили бытовой городок. Рабочие начинают снимать всю сантехнику в корпусе. На прошлой неделе отключали инженерные коммуникации в части воды, тепла и так далее. Думаю, что на демонтажные работы уже отделочных слоев рабочие зайдут в начале февраля. Ни один уголок не оставим без внимания», — сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.

Открыть дошкольное учреждение планируют 1 сентября 2025 года.

В 2025 году в Балашихе также капитально отремонтируют 1 корпус гимназии № 1 имени А. В. Баландина, школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, дошкольное отделение № 23 Гимназии № 1 на Советской улице, 34, стр. 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.