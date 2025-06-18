Как обновить квартиру без ремонта: 7 простых советов от дизайнера

Квартиру можно преобразить до неузнаваемости даже без капитального ремонта, утверждает Алена Чмелева, основатель дизайн-бюро ART Concept. В беседе с радио Sputnik она объяснила, как этого добиться.

«Замените текстиль: новые шторы, ковры, покрывала мгновенно преображают атмосферу. Переставьте мебель: даже минимальное перемещение крупных предметов „освежает“ пространство. Добавьте акцентные элементы — постеры, зеркала, комнатные растения. Используйте декоративные наклейки или панели на стены, обновите дверные ручки или светильники», — порекомендовала Алена Чмелева.

Дизайнер добавила, что порой достаточно просто разобрать хлам — и комната заиграет по-новому. Также отлично работают аксессуары для хранения: плетёные корзины, элегантные коробки. Особенно популярны кожаные варианты.

Она также отметила, что важно правильно подобрать стиль оформления. Ориентироваться нужно на цветовую палитру помещения: декор должен гармонировать с основными оттенками, а не конфликтовать с ними.

«Для этого используйте правило трёх: три основных оттенка в декоре, которые перекликаются с другими элементами интерьера. Помните о балансе — не перегружайте комнату аксессуарами, лучше несколько выразительных предметов, чем множество мелких нюансов. Один из способов — выбирать сезонный декор (например, текстиль и вазы), который можно быстро менять», — советует Алена Чмелева.

Ранее дизайнер рассказала о главных критериях выбора квартиры. Важнее не площадь, а ее функционал и соответствие образу жизни владельца.