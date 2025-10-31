К новому учебному году в Щелкове обновят корпус школы № 21

На улице Свердлова, стр. 10, поселка Загорянский Щелковского городского округа будут проведены работы по капитальному ремонту второго корпуса средней общеобразовательной школы № 21. В скором времени подрядчик приступит к работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы, построенной в 1963 году, общей площадью 1 210 квадратных метров, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется в 2026 году, к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.