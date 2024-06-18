К концу 2028 года в Москве на бюджетные деньги построят 3 современных ФОК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках программы «Спорт Москвы» на средства горбюджета в двух районах столицы построят три современных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК).

Территориально физкультурно-оздоровительные комплексы будут находиться в Троицком и Новомосковском административных округов (ТиНАО).

«В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года», — рассказал Владимир Ефимов.

На базе ФОК в районе Внуково будут готовить команды по баскетболу. Одномоментно за игрой смогут наблюдать 318 зрителей.

«Основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, — это молодые и активные люди, часто семьи с детьми. Поэтому доступность спортивной инфраструктуры — одна из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях», — отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Последние несколько лет власти активно развивают спортивную инфраструктуру ТиНАО как за городской счет, так и с привлечением инвесторов.

Ранее индивидуальный предприниматель получил разрешение на строительство ФОК в Домодедове. Единовременно в новом объекте смогут заниматься 195 человек.