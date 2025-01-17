К 1 сентября в Серпухове откроется школа № 2 после капремонта

В городском округе Серпухов на улице Луначарского, дом № 31, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик завершает демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают 38 человек, 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным и кровельным работам, к монтажу инженерных сетей», — говорится в сообщении.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.