Южнопортовом районе строится образовательный комплекс на 550 мест

На юго-востоке столицы идет возведение образовательного комплекса площадью свыше 12,5 тыс. кв. м, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новое образовательное учреждение на 550 мест возводится на территории ЖК «Метрополия» по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/4.

«Образовательный комплекс будет состоять из дошкольного отделения на 150 воспитанников и отделения начальной школы, рассчитанного на 400 мест. Помещения для дошкольников будут располагаться в левом крыле здания, где на двух этажах разместятся шесть групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих и коррекционных занятий. Трехэтажное отделение начальной школы находится в правой части здания. В нем будут находиться учебные кабинеты, медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также двухсветный зрительный зал и зона рекреации. После завершения строительства застройщик передаст образовательный комплекс в систему столичного образования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для удобства детей и родителей входы в дошкольное отделение и блок начальных классов будут обособлены. Для родителей младших школьников запроектированы просторные зоны ожидания. Для комфортного перемещения между этажами установят два лифта.

На прилегающей территории застройщик проведет комплексное озеленение и благоустроит пространство площадью 8 тыс. кв. м.