Юрист Поздняков: большие семьи могут рассчитывать на ипотечную субсидию

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества, юрист Игорь Поздняков заявил, что многодетные семьи с тремя и более детьми в России имеют право на субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, сообщает RT .

«При этом третий или последующий ребенок должен появиться в семье с 1 января 2019-го по 31 декабря 2030 года. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Эти правила распространяются и на родителей усыновленных детей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для получения выплаты необходимо соответствие ряду критериев: у заявителя и его детей должно быть российское гражданство, а также наличие активного соглашения по ипотеке, предназначенной для приобретения или возведения жилой недвижимости (включая приобретение земли под последующее строительство дома). Как подчеркнул он, выплата предоставляется гражданину единожды.

Однако, как уточнил Поздняков, в случае рождения еще одного ребенка в семье и оформления новой ипотеки, семья имеет право на повторное получение выплаты при условии, что заемщиком по данному ипотечному кредиту выступает супруг, ранее не обращавшийся за данной выплатой.

