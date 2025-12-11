Юрист объяснил отсутствие ограничений на продажу особняка Лободы в Подмосковье

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что у певицы Светланы Лободы нет правовых препятствий для продажи ее подмосковного особняка, сообщает NEWS.ru .

Юрист Александр Хаминский пояснил, что действующее российское законодательство не запрещает иностранным гражданам, к которым относится Светлана Лобода, совершать сделки с недвижимостью. По его словам, на артистку не распространяются какие-либо ограничения или запреты на территории России.

«Запрета на совершение сделок либо на трансграничные переводы иностранным гражданам закон не содержит», — отметил Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что иностранцы в России обладают теми же правами на распоряжение своим имуществом, что и граждане страны. Конституция и Гражданский кодекс РФ гарантируют защиту частной собственности для всех, и лишить имущества можно только по решению суда.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости конфискации особняка Лободы стоимостью 850 млн рублей в пользу государства. Он сообщил, что организация готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность приобретения недвижимости артисткой.