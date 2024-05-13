Юрист объяснил, как выселить из квартиры недобросовестных арендаторов

Юрист Палюлин: выселить арендаторов можно по соглашению сторон или через суд

Юрист Антон Палюлин отметил, что по закону арендатора можно выселить лишь в двух случаях: либо при «мирном» договоре, либо через суд. По его словам, выгнать жильцов только по собственному желанию нельзя, даже если арендодатель считает их недобросовестными, сообщает «Секрет фирмы» .

Некоторые специалисты советуют владельцам жилплощади в спорных ситуациях менять замки и даже собрать все вещи клиента. Однако такие действия могут привести к негативным последствиям, предупредил Палюлин.

«Попытка решить проблему „просто“ может обернуться дополнительными проблемами: скандалами, рукоприкладством, угрозами и необходимостью объясняться с полицией», — подчеркнул он.

Палюлин рассказал, что в случае отсутствия договора квартиранту можно напомнить об уголовной статье 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». Согласно ее санкциям, фигурант может получить до 40 тыс. рублей штрафа или попасть под арест на три месяца.