Из машины не выйти: москвич отдал 4 млн рублей за узкое место на паркинге ЖК
Житель столицы пожаловался на застройщика ЖК Mod. Мужчина купил квартиру и парковочное место, но выйти из машины так, чтобы не поцарапать двери, он не может, сообщает «Осторожно, Москва».
Парковочное место со всех сторон огорожено стенами. Чтобы выйти из автомобиля, водителю остается всего 17 см между стеной и дверью. Причина, по которой решили огородить машино-место, мужчине непонятна.
Однако застройщик нашел выход. Он предлагает жильцу обменять парковочное место на другое, более удобное. Но для этого нужно доплатить еще 4 млн рублей, потому что цены с момента покупки выросли в 2 раза.
Ранее в Москве задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве, которое связано с предоставлением бесплатных парковочных мест автовладельцам. Злоумышленники разработали преступную схему, позволявшую предоставлять возможность бесплатной парковки в столице водителям, не обладающим соответствующими льготами.
