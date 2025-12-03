Из машины не выйти: москвич отдал 4 млн рублей за узкое место на паркинге ЖК

Москвич отдал 4 млн рублей за машино-место, где невозможно вылезти из авто

Житель столицы пожаловался на застройщика ЖК Mod. Мужчина купил квартиру и парковочное место, но выйти из машины так, чтобы не поцарапать двери, он не может, сообщает «Осторожно, Москва» .

Парковочное место со всех сторон огорожено стенами. Чтобы выйти из автомобиля, водителю остается всего 17 см между стеной и дверью. Причина, по которой решили огородить машино-место, мужчине непонятна.

Однако застройщик нашел выход. Он предлагает жильцу обменять парковочное место на другое, более удобное. Но для этого нужно доплатить еще 4 млн рублей, потому что цены с момента покупки выросли в 2 раза.

Ранее в Москве задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве, которое связано с предоставлением бесплатных парковочных мест автовладельцам. Злоумышленники разработали преступную схему, позволявшую предоставлять возможность бесплатной парковки в столице водителям, не обладающим соответствующими льготами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.