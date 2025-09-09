Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации в Рязанском районе

Москомэкспертизой согласован проект нового жилого здания по программе реновации, которое будет возведено в 4-м Вешняковском проезде на земельном участке 5/1. Об этом сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Новый жилой дом появится на юго-востоке Москвы. Он будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой аркадой. Всего в новостройке будет 152 квартиры, в том числе для маломобильных жильцов. Предполагается, что по завершении строительства в нее переселятся 490 человек», — отметил Щербаков.

Более 700 кв. м на первых этажах отведено под коммерческие и общественные помещения. Там же будет функционировать Центр информирования населения по вопросам переселения в рамках реновации.

Входные группы в жилой части включат сквозные вестибюли, связывающие улицу с дворовой территорией, комнаты для консьержей и места для хранения колясок.

Для комфорта жителей благоустроят зеленые дворы: высадят деревья, кустарники и газоны, организуют спортивные и досуговые площадки, установят фонари, скамейки и урны. Возле домов появятся новые проезды и пешеходные дорожки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».