Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации в Марьиной Роще

В рамках программы реновации был согласован проект нового многоквартирного дома, который планируется возвести по адресу: Шереметьевская улица, вл. 17, к. 1, к. 2. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Дом на Шереметьевской улице возведут на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек. Новостройка будет состоять из двух секций, в ней запроектировали 220 квартир. Все они, согласно проекту, будут сданы с чистовой отделкой», – отметил Щербаков.

Планировка первого этажа включает помещения для общественных нужд, а также размещение Центра информирования населения по вопросам переселения в рамках реновации. Все эти зоны будут оборудованы собственными входами, выходящими непосредственно на улицу.

В жилой части обеих секций на первом этаже предусмотрены пространства общего пользования: входные группы, вестибюли с комнатами для консьержей, а также помещения для хранения колясок. Проектом заложено создание безбарьерной среды, обеспечивающей свободное передвижение маломобильных групп граждан как внутри самого здания, так и на прилегающей территории.

В планы входит комплексное благоустройство и озеленение дворового пространства: здесь будут разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, смонтированы детские и спортивные площадки, а также созданы зоны для спокойного отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».