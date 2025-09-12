Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на улице Металлургов в Москве

В Перове на улице Металлургов, на земельном участке 30, был согласован проект многоквартирного дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Жилой дом будет состоять из трех разновысотных секций, выстроенных в Г-образную форму. В нем будет 282 квартиры, в том числе предназначенные для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Щербаков.

На первом этаже здания разместятся объекты общественного назначения площадью свыше 800 кв. м, в числе которых — центр информирования населения о переселении. В жилой части всех секций будут обустроены вестибюли, помещения для хранения колясок и комнаты для консьержей.

Проектом создана безбарьерная среда, обеспечивающая свободное передвижение маломобильных граждан как внутри жилых секций и общественных зон, так и на прилегающей территории.

В рамках благоустройства будут организованы пешеходные и транспортные проезды, разбиты газоны и высажены декоративные растения, а также установлены детские и спортивные площадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».