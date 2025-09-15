Иван Щербаков: новый деловой центр появится в Беговом районе Москвы

Согласован проект делового центра с подземной автостоянкой, который возведут на севере столицы, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Объект появится на участке по адресу: 1-я улица Ямского Поля, владение 12.

«Согласованный проект предполагает строительство 48-этажного делового центра со стилобатом и трехуровневым подземным паркингом на 206 автомобилей. Кроме офисов, в здании предусмотрено создание пространства с предприятиями общественного питания», — уточнил Щербаков.

Под общепит отведут коммерческие помещения на первом и втором этажах, соединенных эскалаторами. В частности, здесь запроектировано два кафе с залами на 72 и 65 посадочных мест, а также две кофейни на пять мест.

Офисные площади делового центра превысят 60 тыс. кв. м. Здание оборудуют 16 лифтами.

Проект предусматривает создание безбарьерной среды: сотрудники и гости делового центра с ограниченными возможностями здоровья смогут беспрепятственно перемещаться по общественной зоне и на офисных этажах.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят.