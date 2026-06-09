Истра, Чехов и Волоколамск лидируют по торгам в Подмосковье

За неделю с 1 по 5 июня 2026 года в Подмосковье выставили на торги 142 земельно-имущественных объекта. Больше всего лотов представили в округах Истра, Чехов и Волоколамский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в текущей заявочной кампании размещено более 150 лотов в муниципальном округе Истра, более 65 — в округе Чехов и свыше 40 — в Волоколамском округе.

В частности, в Волоколамском округе в аренду предлагается земельный участок площадью 7,5 соток в деревне Бутаково для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды составляет 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 18 446,50 рубля в год.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в Истре 37 земельных участков в аренду и 42 — в собственность. В Чехове в аренду предоставили 17 участков, в собственность — 42. В Волоколамском округе передали 51 участок в аренду и 33 — в собственность.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Московской области, можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.