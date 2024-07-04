Исследование: россияне все чаще планируют ремонт в новостройках

Порядка 52% россиян планируют заняться ремонтом в своем жилье в ближайшие три года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники».

При этом особо отмечается значительный рост интереса к ремонту в новостройках. Если в прошлом году 45% опрошенных заявляли о намерении сделать ремонт в новых квартирах, то в 2024 году этот показатель достиг 65%.

Что касается других направлений, то на втором месте по популярности находится переделка жилья после прежних владельцев при переезде (21%), а модернизация собственного ранее выполненного ремонта занимает лишь третью позицию (14%).

Кроме того, по данным «Одноклассников», в последние полгода интерес пользователей к контенту о ремонте вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост отмечается среди аудитории до 35 лет (+14%).

Вместе с тем опрос выявил, что 65% россиян относятся к ремонту скорее негативно и с опасением. Основными причинами такого отношения являются затрата большого количества времени (70% респондентов), много пыли и грязи (58%), а также превышение запланированного бюджета (49%).

В то же время 35% респондентов с нетерпением ждут ремонта. Из них 85% опрошенных положительно оценили возможность смены обстановки и улучшение жилища, получение удовлетворения от собственных достижений — 60%, а 43% россиян нравится сам творческий процесс при ремонтных работах.