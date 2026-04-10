Исследование: 80% россиян читают мнения жителей о ЖК при выборе жилья

За последний год на Авито Недвижимости владельцы и арендаторы жилья оставили 750 тысяч отзывов. Аналитики платформы проанализировали эти данные и рассказывают о самых любопытных результатах.

Если смотреть в целом по России, средняя оценка жилого дома или ЖК составляет 4,55 балла. Причем чаще всего местные жители ставят пятерки (75%), на втором месте по популярности — четверки (15%).

Согласно проведенному в марте онлайн-опросу среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, половина респондентов (50%) готова написать отзыв о доме или ЖК, где они живут. Немного больше активности проявляют молодые пользователи: среди респондентов младше 24 лет делиться своим мнением готовы или уже сделали это 52% опрошенных. В то же время 80% участников опроса изучают отклики жителей о доме и жилом комплексе во время подбора квартиры.

Обычно россияне оставляют короткие отзывы, но бывают и исключения. Так, рекорд по длине принадлежит жителю дома из Московской области. Чтобы детально описать свой опыт, ему понадобилось 2509 знаков, или 414 слов.

«Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Все это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде. Полезно не только читать чужие отзывы, но и делиться своими — личное мнение может помочь тому, что ищет дом прямо сейчас», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

Среди всех регионов активнее всего делятся отзывами москвичи (на них приходится 12% всех откликов по домам и ЖК на платформе), далее идут жители Санкт-Петербурга (8%), Московской области (7%), Краснодарского края (5%), а также Свердловской, Самарской, Ростовской и Челябинской областей вместе с Башкортостаном (по 3%). Всего на Авито Недвижимости насчитывается около 4,7 тысяч локаций, где есть отзывы о домах и ЖК. Причем в 100 из них набрано более 1000 откликов, а в шести городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани — количество отзывов превышает 10 000.

Наиболее высоко свои дома и жилые комплексы среди регионов, у которых от 1000 отзывов по домам и ЖК, оценивают жители Кабардино-Балкарии (средний рейтинг — 4,7 балла), Дагестана (4,66), Чувашии (4,65), Мордовии, Бурятии и Кировской области (4,64), а также Тюменской области (4,63). В целом жители Кавказа оставляют больше положительных откликов.

Среди городов-миллионников наибольшую удовлетворенность своими домами и ЖК демонстрируют жители Омска (средний рейтинг — 4,59 балла), Перми и Краснодара (4,57 балла).

Самые длинные отзывы в среднем пишут в Санкт-Петербурге (198 символов) и Ленинградской области (185 символов), что лишь подтверждает статус жителей культурной столицы. Также довольно подробно о своем доме или ЖК рассказывают москвичи, жители Краснодарского края, Калининградской (172 символа) и Московской (171 символ) областей. Наиболее сжато формулируют мысли пользователи из кавказских регионов: Дагестана (107 символов), Кабардино-Балкарии (125 символов) и Северной Осетии (126 символов).