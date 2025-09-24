Инвесторы смогут купить два крупных помещения в доме на Профсоюзной улице

В столице на открытые аукционы выставлены два помещения для бизнеса в Юго-Западном округе на Профсоюзной улице. Ознакомиться с документацией, осмотреть объекты и купить их можно онлайн, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобрести недвижимость для бизнеса в столице можно не выходя из дома. Для этого создан Инвестиционный портал Москвы, где можно увидеть объекты, выставленные городом на торги, изучить документацию, фотографии и даже совершить 3D-тур по зданию или помещению. Сделка с городом тоже заключается онлайн. Сейчас предпринимателей могут особенно заинтересовать два помещения свободного назначения возле станции метро „Новые Черемушки“. Они находятся на первом этаже жилого дома по адресу: улица Профсоюзная, дом 33, имеют отдельные входы и подходят для организации практически любых видов бизнеса», — сказал Пуртов.

Площадь одного помещения составляет 136,8 кв. м, второго — 179,1 кв. м. Они подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Прием заявок завершится 3 октября, а аукционы пройдут 14 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».