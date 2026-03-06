Инвесторы могут купить коммерческую недвижимость у станции метро «Марксистская»

На городских торгах доступен комплекс из двух нежилых зданий площадью 360,7 и 749,6 квадратного метра, которые реализуются одним лотом, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены в шаговой доступности от станции метро «Марксистская» по адресам: ул. Воронцовская, д. 7, с. 1 и с. 2, и входят в состав объекта культурного наследия регионального значения — главного дома и флигеля городской усадьбы М. Ф. Котова — Т. Г. Фомина конца XVIII–XIX веков.

«Здания, выставленные на открытый аукцион, расположены в Таганском районе, где уже развита торговая и сервисная инфраструктура. Предпринимателям, оценивающим возможность открытия бизнеса в этих объектах, стоит обратить внимание на такие преимущества, как сформировавшийся спрос на услуги, удобное для клиентов местоположение и уникальная историческая ценность. Общая площадь зданий составляет более 1,1 тыс. квадратного метра и позволит реализовать различные проекты, например обустроить офисное пространство, образовательный, спортивный или выставочный центр. Прием заявок на участие в аукционе завершится 10 марта, а торги пройдут 20 марта», — прокомментировал Пуртов.

Победителю торгов предстоит провести реставрацию, приспособить здания под современное использование и обеспечить подключение к основным инженерным коммуникациям.

Здания находятся на территории зоны строгого регулирования застройки. Назначение земельного участка позволяет разместить административные здания, объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии и делового управления.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестпортал столицы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, а также фотографии, документация, условия и форма реализации.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MAX.